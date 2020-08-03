У всех тестировавших вакцину от COVID-19 добровольцев выработался иммунитет

Минобороны России заявило, что итоговое обследование тестировавших вакцину от коронавируса добровольцев показало у них наличие иммунитета к инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации», — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма группы волонтеров выявлено не было.

Итоговое исследование состоялось 3 августа в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н. Н. Бурденко.

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