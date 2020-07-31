Рогозин рассказал, когда модуль «Наука» запустят к МКС

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда к Международной космической станции (МКС) запустят многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», передает ТАСС.

По его словам, запуск планируется осуществить в апреле 2021 года.

10 июля стало известно, что модуль «Наука» успешно прошел финальные испытания в вакуумной камере Центра Хруничева.

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