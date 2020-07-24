Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров

Немецкие ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более 8 метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Специалисты изучили причины вспышки инфекции на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnie, где коронавирусом заразились более 1,5 тыс. работников.

Они воссоздали события на предприятии, которые связаны с началом вспышки. В результате стало понятно, что вирус передался от одного человека другому на расстоянии более 8 метров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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