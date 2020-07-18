Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах кофе

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что кофе не такой вредный напиток, как многие считают.

Врач отметил, что кофе позволяет предотвратить развитие онкологии и цирроза в организме человека.

При этом он также посоветовал пить кофе людям с инфекционным гепатитом. По его словам, для таких людей нормой будет являться по 3-4 кружки напитка ежедневно.

Помимо этого, кофе обладает другими полезными свойствами — снижает риск инфаркта и улучшает память.

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