Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах кофе
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Доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что кофе не такой вредный напиток, как многие считают.
Врач отметил, что кофе позволяет предотвратить развитие онкологии и цирроза в организме человека.
При этом он также посоветовал пить кофе людям с инфекционным гепатитом. По его словам, для таких людей нормой будет являться по 3-4 кружки напитка ежедневно.
Помимо этого, кофе обладает другими полезными свойствами — снижает риск инфаркта и улучшает память.
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