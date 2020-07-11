Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы и бургеры
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Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть чипсы, бургеры и пить газировку.
По ее словам, нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов.
«Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», — заявила диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она добавила, что эталонного питания не существует, и нужно подбирать питание в соответствии с параметрами здоровья.
Григорян напомнила, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами и антиоксидантами.
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