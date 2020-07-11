МКС станет на километр ближе к Земле

Орбита Международной космической станции будет скорректирована перед прибытием грузового корабля «Прогресс МС-15», сообщает «Интерфакс».

В результате плановой корректировки высота обриты станции сократится на километр и составит около 418 км над Землей.

Корабль «Прогресс МС-15» будет запущен с космодрома Байконур 23 июля, он доставит экипажу станции топливо, воду и газы, средства жизнеобеспечения и инструменты для космических экспериментов.

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