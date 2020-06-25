Ученый оценил шансы жизни людей на Луне и Марсе

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков заявил, что человечество не сможет жить на Луне и Марсе. Об этом пишет РИА «Новости».

Это связано с высокой радиацией и галактическим излучением. Так, доза радиации на Луне в 400 раз больше земной. На Марсе галактическое космическое излучение тоже является слишком активным.

Специалист отметил, что по количеству радиации в Солнечной системе лишь Земля имеет благоприятные условия для людей.

Кроме того, именно у Земли имеется атмосфера и магнитное поле, которые способны защищать от солнечных вспышек и галактического излучения.

Шуршаков также добавил, что выбирая «новый дом» для человечества, в первую очередь, надо искать магнитное поле. Именно оно создает защитный барьер для живых существ.

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