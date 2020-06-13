Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, передает РИА «Новости».

Отмечается, что она была запущена в 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

На земную орбиту были выведены 58 спутников Starlink.

Согласно технологии SpaceX, они должны быть доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 км, после чего на собственной тяге поднимутся выше.

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