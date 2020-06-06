Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К», который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космический отрасли.

Он отметил, что запуск был перенесен на конец июля. По словам собеседник, он может состояться 29 июля.

Кроме того, не исключалась возможность дальнейшего переноса запуска, причиной которого стали задержки в производстве.

Источник заявил, что на конец июня намечена доставка самого аппарата на космодром.

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