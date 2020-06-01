Доктор Мясников назвал главную причину выпадения волос
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Выпадение волос у человека может быть из-за недостатка железа в организме. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По его словам, проблема не всегда связана с щитовидной железой.
Для определения уровня запаса железа необходимо сдать тест на ферритин.
Врач отметил, что восполнение запаса железа в организме может решить проблему с выпадением волос.
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