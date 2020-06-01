Саудовская Аравия заинтересовалась российским препаратом от COVID

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заинтересовалось российским препаратом «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

По его словам, было проведено несколько видеоконференций с минздравом королевства по взаимодействию по COVID-19 во многих сферах, в том числе по данному лекарству.

Дмитриев отметил, что взаимодействие по этом препарату с Саудовской Аравией и другими странами крайне перспективно.

Он добавил, что после выдачи патента Россия собирается «поделиться абсолютно со всем миром» модификациями и стандартами лечения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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