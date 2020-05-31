Рогозин назвал шутку про батут «реальной угрозой» в адрес США

Слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина про отправку американских космонавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута помогли избежать санкций США в отношении российской ракетно-космической отрасли. Такое мнение Рогозин выразил на своей странице в Twitter.

По его словам, заявление про «батут» было не шуткой, а «реальной угрозой» в адрес США. Причем угроза была услышана, уверен Рогозин.

Ранее американский миллиардер Илон Маск вспомнил слова Рогозина после запуска пилотируемый космический корабль Crew Dragon к МКС.

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.

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