Трамп прибыл во Флориду для наблюдения за запуском Falcon 9

Американский президент Дональд Трамп прибыл во Флориду, чтобы наблюдать за стартом Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС. Об этом сообщает Miami Herald.

Так, глава Белого дома будет наблюдать за запуском с мыса Канаверал.

На корабле Crew Dragon находятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, которых ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту. В воскресенье, 31 мая, запланирована стыковка корабля с МКС.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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