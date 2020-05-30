Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19

Министерство здравоохранения одобрило препарат «Авифавир» для борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Препарат был произведен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия — «ХимРар».

В реестре уточняется, что «международное непатентованное или группировочное или химическое наименование» препарата — Фавипиравир.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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