Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.

Отмечается, что к этому времени вакцина должна выйти на производство.

По словам Гинцбурга, сначала производство не позволит иммунизировать большое количество граждан.

Он также отметил, что организаторы здравоохранения принимают меры, чтобы перейти к масштабной вакцинации, когда лекарство будет зарегистрировано.

По состоянию на 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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