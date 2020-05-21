Путин счел провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает как провокацию слухи о замене традиционного образования на дистанционное. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

Такое заявление российский лидер сделал во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Российский лидер отметил, что он считает «откровенной провокацией» все слухи и вбросы о том, что «дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное», а традиционные школы и университеты будут закрыты.

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