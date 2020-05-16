Ученые открыли новый способ определения продолжительности жизни

Норвежские ученые обнаружили новый способ определения продолжительности жизни, передает «Российская газета».

Изучая тесты для определения биологического возраста, ученые назвали самым точным «кислородный». Он подсчитывает максимальное потребление кислорода (МПК), которое человек способен потребить в течение минуты.

Исследователи выяснили, что показатель МПК также связан с продолжительностью жизни. Проанализировав данные 55 тыс. человек, ученые установили, что у людей с наименьшими показателями риск преждевременной смерти был на 82% выше, чем у людей с высокими показателями.

При этом эксперты отмечают, что ситуацию можно изменить даже в зрелом возрасте, если начать заниматься спортом. Так, среди тех, кто начал заниматься спортом в возрасте 50 лет и продолжал занятия в течение десяти лет, показатель преждевременной смерти резко сократился.