Назван распространенный симптом рака

Онкологические заболевания забирают много белка у человека, поэтому признаком рака может считаться быстрая потеря веса. Об этом в Instagram рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, например, опухоль снижает количество лейкоцитов и белков. В связи с этим больным во время химиотерапии и потери аппетита часто назначаются белковые диеты, чтобы поддержать организм.

«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают» — добавил врач.

Каприн призвал внимательнее относиться к методу лечебного голодания, так как он может навредить.

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