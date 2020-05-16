Назван распространенный симптом рака
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Онкологические заболевания забирают много белка у человека, поэтому признаком рака может считаться быстрая потеря веса. Об этом в Instagram рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, например, опухоль снижает количество лейкоцитов и белков. В связи с этим больным во время химиотерапии и потери аппетита часто назначаются белковые диеты, чтобы поддержать организм.
«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают» — добавил врач.
Каприн призвал внимательнее относиться к методу лечебного голодания, так как он может навредить.
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