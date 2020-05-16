Восемь работников атомной отрасли России скончались за время эпидемии COVID-19

Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавируса за все время эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«За время эпидемии скончались уже восемь наших товарищей», — сказал Лихачев.

По его словам, все скончавшиеся работали в столичном регионе. Все они были «немолодыми людьми» с хроническими заболеваниями.

Всего за время эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 случая заражения коронавирусом, добавил Лихачев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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