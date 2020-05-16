NASA заявило о некорректности данных о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

И. о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд прокомментировал в рамках брифинга с журналистами сообщения о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны, передает ТАСС.

Он отметил, что такие сведения, которые были опубликованы в результате множественных утечек в СМИ, являются некорректными.

Кроме того, представитель NASA добавил, что не был удивлен реакции российской стороны по данному вопросу.

«Если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена», — уточнил Голд.

Он также выразил надежду на то, что после того, как США «рассказали о описали» суть соглашения, Россия сможет его «пристально изучить».