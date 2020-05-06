Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

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Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили 198 изменений в геноме коронавируса. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Infection, Genetics and Evolution.

Эксперты изучили данные более 7,5 человек c COVID-19 и обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2. Кроме того, они выяснили, что пандемия началась примерно в период 6 октября – 11 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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