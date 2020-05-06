Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По вакцинам... сегодня идут доклинические исследования», — сказал министр.
Он уточнил, что существует несколько платформ, на которых разрабатываются вакцины.
По словам Мурашко, есть обнадеживающие результаты, что ученые создадут лекарственный препарат, который будет работать.
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