Ученые сдвинули прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России

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Ученые из Сингапура вновь скорректировали свой прогноз окончания вспышки коронавируса в России. На этот раз они продлили его до 8 августа 2020 года, говорится на сайте сингапурского университета технологий и дизайна.

Специалисты предполагают, что эпидемия коронавирусной инфекции закончится в РФ 8 августа. До этого они считали, что пандемия завершится в стране 7 и 4 августа.

Как отмечают ученые, даты могут изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации и мер, принимаемых в стране.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России заразились инфекцией более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, умерли — 1 169.

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