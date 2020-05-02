Россия увеличит число пусков космических кораблей к МКС

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С 2021 года Россия будет в полтора раза чаще выполнять пуски космических кораблей «Союз» к МКС, сообщает РИА «Новости».

В текущем году к станции должны отправить только два «Союза». Один из стартов был выполнен 9 апреля. Также, как стало известно агентству, в планах России с 2021 по 2023 год выполнять по три пуска кораблей к МКС в год. В частности, в 2021 году полеты намечаются на весну (апрель), осень (сентябрь) и зиму (декабрь). В 2022 году они пройдут в марте, сентябре и октябре, а в 2023 году — в марте, июне и сентябре.

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