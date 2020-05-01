В США разработали определяющий носителя COVID до его заразности тест

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Американские ученые разработали тест, который сможет определять носителя нового типа коронавируса COVID-19 до того, как он станет «заразным». Об этом сообщает The Guardian.

Так исследователи считают, что тест позволит определить наличие коронавируса в крови человека в течение 24 часов, то есть за несколько дней до того, как человек станет угрозой заражения для окружающих. По словам исследователей, используемые на данный момент тесты определяют наличие COVID-19 на четыре дня позже.

По данным газеты, разрешение на применение теста будет выпущено управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Как сообщает The Guardian, система тестирования была разработана Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), которое до пандемии занималось ранним выявлением отравления при использовании биологического или химического оружия.

Глава отделения по биологическим технологиям DARPA Брэд Рингайзен назвал изобретение «абсолютным прорывом» и добавил, что тест нужно испытать на практике для определения эффективности диагностики заболевания на ранней стадии.

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