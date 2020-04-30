Более 170 сотрудников Роскосмоса заразились COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли возросло до 173. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Шесть человек умерли, 16 выздоровели, рассказал он.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных коронавирусом в Роскосмосе увеличилось до 148
— Более 110 сотрудников Роскосмоса заразились COVID-19, трое умерли