Более 170 сотрудников Роскосмоса заразились COVID-19

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Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли возросло до 173. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Шесть человек умерли, 16 выздоровели, рассказал он.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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