Россиян попросили не ждать быстрых результатов испытаний вакцин против COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время девять российских вакцин против коронавируса признаны ВОЗ перспективными, однако никто не сможет получить видимые результаты испытаний раньше середины лета. Об этом она сказала в интервью сайту «Стопкоронавирус.рф».

Несмотря на то, что результатов от клинических испытаний вакцин, по ее мнению, россиянам не стоит ждать так быстро, она выразила надежду, что страна сможет максимально оперативно приступить к испытанию этих сывороток.

«Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу», — добавила Попова.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.

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