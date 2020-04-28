В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/12132985/Depositphotos_82268574_l-2015-pic905-895x505-68086.jpg">

В Роскосмосе заявили, что астероид 1998 OR2, который 29 апреля должен сблизиться с Землей и пролететь в 6,3 млн км от нее, не угрожает человечеству, передает ТАСС.

По данным корпорации, траектория астероида хорошо отслеживается, поэтому «неожиданности исключены». Отмечается, что минимальное расстояние до планеты при его пролете будет в 20 раз превышать расстояние от Земли до Луны.

«Разговоры о каких- либо последствиях его пролета вряд ли имеют под собой почву», — добавили в Роскосмосе.

4 апреля NASA сообщило, что в конце апреля астероид, имеющий 4 км в диаметре и являющийся потенциально опасным, приблизится к Земле. Вокруг Солнца астероид совершает оборот за 3,68 земных года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NASA сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

— Астрономы нашли у Земли второй спутник

— Ученые нашли планету, где идет железный дождь