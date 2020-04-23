Московские врачи разрабатывают экспериментальную методику лечения COVID-19
Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
По данным ведомства, в настоящее время на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского проходят испытания отечественного аппарата для терапии с помощью гелия.
Специалисты утверждают, что при острых заболеваниях легких гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.
В пресс-службе также рассказали, что разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах, среди которых США, Франция и другие страны Европы.
По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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