Московские врачи разрабатывают экспериментальную методику лечения COVID-19

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Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, в настоящее время на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского проходят испытания отечественного аппарата для терапии с помощью гелия.

Специалисты утверждают, что при острых заболеваниях легких гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

В пресс-службе также рассказали, что разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах, среди которых США, Франция и другие страны Европы.

По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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