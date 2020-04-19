Рогозин: старты ракет «Союз» с космодрома Куру пройдут в сентябре

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пуски российских ракет- носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане состоятся в сентябре. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в феврале и марте планировалось провести два пуска, один из которых в интересах ОАЭ, а другой «был связан с французским космическим аппаратом».

Рогозин отметил, что работы были приостановлены из-за того, что космодром Куру закрыли из-за пандемии коронавируса.

«Это перенос на сентябрь двух пусков, тех, которые должны были состояться в начале этого года», — добавил глава корпорации.

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