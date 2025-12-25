Израиль нанес удар по боевику «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по вооруженному радикалу шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу из «Хезболлы» в районе Джаната на юге Ливана», — говорится в публикации.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

23 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. По данным офиса Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

4 декабря Ливан назвал «превосходными» итоги переговоров с Израилем в Рас-эн-Накуре.

Ранее посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане.