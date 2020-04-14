Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия-1».

Он уверил, что работы над вакцинами идут полным ходом. «Это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать», — добавил он.

Первые результаты, по его словам, уже есть. В ближайшее время ожидается начало клинических исследований.

Накануне Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса

Всего на данный момент в России заболели более 21 тыс. человек, выздоровели свыше 1,6 тыс. пациентов, а скончались — 170.

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