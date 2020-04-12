Онколог опроверг миф, что курение спасет от коронавируса

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Курение не спасет людей от коронавируса, а наоборот, может ухудшить состояние заболевшего. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik завотделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени H. H. Блохинa Владимир Левшин.

По его словам, ранее появился миф о том, что курение якобы защищает от заражения коронавирусом. Однако это неправда. Он уточнил, что курильщики могут не только заразиться вирусом, но и течение инфекции может протекать у них тяжелее за счет уже имеющихся заболеваний.

«Курение не спасает от коронавируса», — подчеркнул Левшин.

Врач заявил, что любой человек, который курит более 5-6 лет, уже имеет минимум хронический бронхит, который в несколько раз увеличивает риск получить пневмонию.

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