Маск ответил на обвинения Рогозина в демпинге

Американский миллиардер Илон Маск, основатель космической компании SpaceX, ответил на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который обвинил бизнесмена в демпинге на рынке космических запусков. Накануне Рогозин, обращаясь к президенту Владимиру Путину, в очередной раз пожаловался на нечестную конкуренцию со стороны американцев.

«Предложенный нами порядок ценообразования – это по сути наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счёт бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше.

«Лицемерным в этих аргументах выглядит то, что ни русские, ни европейцы не жалуются, когда ULA (американская космическая корпорация) получает куда большие «субсидии». Но когда появляется SpaceX с коммерческой ракетой сильно дешевле, чем у конкурентов, это вруг становится нечестным», — прокомментировал в Твитере космический обозреватель портала Ars Technica Эрик Бергер. «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, а их – на 0%. Вот в чем проблема», — прокомментировал Илон Маск.