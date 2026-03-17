Россиянам назвали лучший месяц для покупки автомобиля

При покупке автомобиля немаловажную роль играет сезонность. В начале года дилеры зачастую стараются распродать машины предыдущего года выпуска. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

По словам специалиста, в начале каждого года цены на прошлогодние автомобили становятся более выгодными, поскольку в январе и феврале многие автосалоны стараются реализовать такие машины. В этот период покупатели могут приобрести личный транспорт по хорошей скидке из-за низкого спроса и необходимости освободить склады.

При этом в марте активизируются продажи автомобилей новых моделей, которые поступают по обновленным ценам. Однако и в это время есть шанс найти выгодные предложения на машины предыдущего года выпуска. Эксперт подчеркнул, что нынешняя обстановка на рынке также способствует появлению скидок, так как в первые месяцы 2026-го продажи оказались относительно низкими.

Помимо этого, по словам Корнева, зачастую выгодные предложения появляются в летний сезон, когда спрос на машины традиционно снижается. Другим периодом скидок становится декабрь. В этот месяц продавцы стараются выполнить годовые планы продаж.

Специалист подчеркнул, что в самые благоприятные периоды скидка на новый автомобиль может составлять примерно 10% от средней стоимости модели. При этом на вторичном рынке размер скидки может оказаться еще выше, потому что на нее влияют состояние конкретного авто и готовность продавца к торгам.

