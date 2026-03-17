Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянам назвали лучший месяц для покупки автомобиля

Автоэксперт Корнев: машину выгоднее всего покупать в начале года
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

При покупке автомобиля немаловажную роль играет сезонность. В начале года дилеры зачастую стараются распродать машины предыдущего года выпуска. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

По словам специалиста, в начале каждого года цены на прошлогодние автомобили становятся более выгодными, поскольку в январе и феврале многие автосалоны стараются реализовать такие машины. В этот период покупатели могут приобрести личный транспорт по хорошей скидке из-за низкого спроса и необходимости освободить склады.

При этом в марте активизируются продажи автомобилей новых моделей, которые поступают по обновленным ценам. Однако и в это время есть шанс найти выгодные предложения на машины предыдущего года выпуска. Эксперт подчеркнул, что нынешняя обстановка на рынке также способствует появлению скидок, так как в первые месяцы 2026-го продажи оказались относительно низкими.

Помимо этого, по словам Корнева, зачастую выгодные предложения появляются в летний сезон, когда спрос на машины традиционно снижается. Другим периодом скидок становится декабрь. В этот месяц продавцы стараются выполнить годовые планы продаж.

Специалист подчеркнул, что в самые благоприятные периоды скидка на новый автомобиль может составлять примерно 10% от средней стоимости модели. При этом на вторичном рынке размер скидки может оказаться еще выше, потому что на нее влияют состояние конкретного авто и готовность продавца к торгам.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
