Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм вспомнил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным на открытии собственной выставки в Гонконге. Его цитирует SCMP.

Он назвал Путина «хорошим другом» и сказал, что российский президент объяснил международную известность Ван Дамма тем, что «действия говорят громче слов».

Эта цитата, по словам Ван Дамма, относится ко времени до конфликта на Украине и «возникновения проблем между Америкой, Россией и Китаем».

В 2025 году журналистка Диана Панченко опубликовала в Telegram-канале видеообращение актера Жан-Клода Ван Дамма, в котором он выразил желание приехать в Россию и стать послом мира. Он также напомнил о своей встрече с Путиным в 2010 году в Сочи и выразил надежду на новую встречу после установления мира с Украиной, чтобы обсудить вопросы спорта. Актер подчеркнул, что его визит будет посвящен миру, спорту и счастью, а не политике. В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.

Позже в Госдуме заявили, что Ван Дамма не пустят к Путину.

