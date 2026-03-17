Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Жан-Клод Ван Дамм вспомнил о Путине: «Хороший друг»

imago images/United Archives/Global Look Press

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм вспомнил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным на открытии собственной выставки в Гонконге. Его цитирует SCMP.

Он назвал Путина «хорошим другом» и сказал, что российский президент объяснил международную известность Ван Дамма тем, что «действия говорят громче слов».

Эта цитата, по словам Ван Дамма, относится ко времени до конфликта на Украине и «возникновения проблем между Америкой, Россией и Китаем».

В 2025 году журналистка Диана Панченко опубликовала в Telegram-канале видеообращение актера Жан-Клода Ван Дамма, в котором он выразил желание приехать в Россию и стать послом мира. Он также напомнил о своей встрече с Путиным в 2010 году в Сочи и выразил надежду на новую встречу после установления мира с Украиной, чтобы обсудить вопросы спорта. Актер подчеркнул, что его визит будет посвящен миру, спорту и счастью, а не политике. В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.

Позже в Госдуме заявили, что Ван Дамма не пустят к Путину.

Ранее Кустурица заявил о необходимости честных историй в современном кино.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!