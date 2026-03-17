В Росздравнадзоре рассказали, сколько осталось препарата флудрокортизон

В России осталось более 73 тысяч упаковок препарата с флудрокортизоном для пациентов с дисфункцией надпочечников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что за два месяца 2026 года в розничную продажу поступило более 49 тысяч упаковок лекарственного препарата, что соответствует показателю за весь 2025 год.

«По состоянию на 16.03.2026 на остатках находится более 73 тысяч упаковок данного лекарственного средства <...> Отметим, что данный препарат отпускается только по рецепту врача, льготным категориям граждан выдается бесплатно. В случае проблем с лекарственным обеспечением призываем обращаться на горячую линию Росздравнадзора для оперативного решения вопроса», — пояснили в Росздравнадзоре.

Отмечается, что в настоящее время большое количество препарата находится на аптечных складах. В ближайшее время его начнут развозить по аптекам.

17 марта газета «Коммерсантъ» писала, что в России возникли перебои с поставками жизненно важного гормонального препарата «Зифлукорт» (действующее вещество — флудрокортизона ацетат), лекарство исчезло в крупнейших аптеках.

Компания-производитель «Фармасинтез» заявила, что новые партии «Зифлукорта» были выпущены в оборот 2 марта, но в аптеках страны они появляются с задержкой из-за повышенного спроса и логистики.

Ранее в России зафиксировали дефицит жизненно важных препаратов от рака на основе платины.

 
