Экс-нардеп процитировал Пушкина и предрек Украине «бунт бессмысленный и беспощадный»

Экс-нардеп Олейник: Украину ждет народный бунт после взятия Одессы и Николаева
Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

На Украине может начаться «бунт бессмысленный и беспощадный», когда ВС России освободят Одессу и Николаев. В украинском обществе растет социальная напряженность из-за продолжения вооруженного конфликта и неопределенности перспектив по вступлению в ЕС и НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Как только пойдут крупные города — Николаев, Одесса — будет бунт бессмысленный и беспощадный, потому что уже очевиден провал полный. В НАТО не берут, хотя качали эту историю, в ЕС не берут, хотя качали эту историю <...> 90 миллиардов [евро] — под большой проблемой, а денежки заканчиваются», — отметил он.

Кроме того, на фоне урезания зарплат госслужащим на Украине и роста цен на топливо ввиду кризиса на Ближнем Востоке, добавил Олейник, возможность потенциального бунта в стране только растет.

16 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил, что более 60% украинцев поддержали проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

Опрос показал, что если подчеркнуть преимущества мирного соглашения для Украины (а именно членство в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и экономическое восстановление страны) и «невольно» упоминать «неопределенные территориальные компромиссы», то 61% респондентов проголосовали бы за участие в таком референдуме, а 10% – против (остальные – не определились). Из тех, кто пришел бы голосовать, 85% поддержали бы мирное соглашение, а 14% – нет.

Ранее на Западе оценили готовность украинского общества к уступкам.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

