Дачникам напомнили о штрафах за борщевик

ТАСС: владельцам участков в Подмосковье грозит штраф до 1 млн рублей за борщевик
Собственники земель в Московской области обязаны своевременно уничтожать борщевик Сосновского. Об этом напомнил в беседе с ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, за невыполнение этих требований гражданам может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Керселян пояснил, что в регионе действует система мониторинга земель: все участки с борщевиком внесены в геоинформационную систему, а данные уточняются с учетом обращений жителей.

Он добавил, что проверки проводят муниципальные органы контроля во время осмотров территорий, чтобы выяснить, устранен ли сорняк.

До этого председатель регионального заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал, что в регионе могут объявить иноагентами растения. По его словам, в реестр «растений-иноагентов» будут включать «опасные, инвазивные и чужеродные» растения, которые «угрожают экологии и здоровью людей». Он добавил, что «первый и главный кандидат» на попадание в список — борщевик Сосновского.

Ранее в Госдуме предупредили о рисках при покупке и аренде дачи.

 
