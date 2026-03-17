Из служебного кабинета СК пропали швейцарские часы из золота с бриллиантами

РАПСИ: суд взыскал с СК более ₽4 млн за пропавшие часы Patek Philippe и Chopard
РИА Новости

Суд в Москве взыскал со Следственного комитета (СК) России более 4 млн рублей за пропавшие из служебного кабинета швейцарские часы Patek Philippe и Chopard, которые были изъяты во время обыска у одного из фигурантов дела. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как стало известно, часы переместили из камеры хранения следственного подразделения в служебный кабинет для передачи родственникам владельца. Но в июне 2020 года они пропали.

В ходе расследования было установлено, что часы похитили неизвестные, когда в кабинете никого не было. Через три месяца следствие было приостановлено.

Владелец часов обратился в суд, требуя компенсации за утраченное имущество, а также возмещения морального вреда и судебных издержек. Установлено, что ущерб был причинен вследствие нарушения правил хранения изъятого имущества сотрудниками СК. Убытки будут возмещены за счет казны России.

Швейцарские часы Patek Philippe (мужские) и Chopard (женские) выполнены из золотого золота и украшены 34 бриллиантами. Имеют ремень из кожи аллигатора. Во время обыска в квартиры следователи также изъяли несколько золотых колец и серьги. Ценности не являлись вещественными доказательствами, поэтому подлежали возврату.

Ранее следствие изъяло у Лерчек десятки украшений и более 40 млн рублей наличными.

 
