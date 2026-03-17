Раскрыты подробности о личности девушки, помогавшей футболисту в нападении в Москве

Девушка, которую подозревают в помощи футболисту, расправившемуся с женщиной в Москве, могла сама стать жертвой мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, ее нашли аферисты и стали запугивать. Испугавшись, она следовала их инструкциям и таким образом стала их курьером.

После того, как основной фигурант выбросил ценности из окна квартиры, 22-летняя София якобы забрала их и передала другому доставщику, которого сейчас ищут.

Известно, что девушка училась в Швейцарии. Она недавно приехала в Россию и планировала стать ювелиром. Помимо услуг по работе с драгоценностями, она предлагала занятия по английскому и немецкому языкам.

Как полагают следователи, София стала соучастницей футболиста из Москвы в инциденте, произошедшем 14 марта. Мошенники обманули маленькую дочь местной бизнесвумен, из-за чего футболист смог попасть в квартиру на Строгинском бульваре.

Девушка якобы принесла юноше болгарку, с помощью которой он вскрыл сейф и достал ценности. Футболист также, по данным следствия, напал на мать девочки с ножом и расправился с ней.



