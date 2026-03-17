Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Раскрыты подробности о личности девушки, помогавшей футболисту в нападении в Москве

Baza: соучастница футболиста, напавшего на женщину, сама стала жертвой аферистов
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Девушка, которую подозревают в помощи футболисту, расправившемуся с женщиной в Москве, могла сама стать жертвой мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, ее нашли аферисты и стали запугивать. Испугавшись, она следовала их инструкциям и таким образом стала их курьером.

После того, как основной фигурант выбросил ценности из окна квартиры, 22-летняя София якобы забрала их и передала другому доставщику, которого сейчас ищут.

Известно, что девушка училась в Швейцарии. Она недавно приехала в Россию и планировала стать ювелиром. Помимо услуг по работе с драгоценностями, она предлагала занятия по английскому и немецкому языкам.

Как полагают следователи, София стала соучастницей футболиста из Москвы в инциденте, произошедшем 14 марта. Мошенники обманули маленькую дочь местной бизнесвумен, из-за чего футболист смог попасть в квартиру на Строгинском бульваре.

Девушка якобы принесла юноше болгарку, с помощью которой он вскрыл сейф и достал ценности. Футболист также, по данным следствия, напал на мать девочки с ножом и расправился с ней.

Ранее стали известны новые подробности нападения футболиста на семью в Москве.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
