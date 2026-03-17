Россиянам рассказали, ждать ли обвала рынка труда из-за сокращений

Ускорение сокращений сотрудников в России не означает, что рынок труда входит в фазу обвала. Рост числа увольнений, зафиксированный к концу 2025 года, скорее связан с временной адаптацией компаний к новым экономическим условиям, чем с началом затяжного кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявила начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

«Нынешняя динамика отражает прежде всего процесс оптимизации штата после периода активного найма. В предыдущие годы бизнес стремился быстро восполнить кадровые потери, возникшие после пандемии, и во многих случаях компании расширяли численность персонала ускоренными темпами. Теперь часть работодателей пересматривает структуру занятости, сокращая избыточные позиции и подстраивая расходы под изменившуюся экономическую среду. Говорить о системном обвале рынка труда сейчас оснований нет», — отметила Киося.

По ее оценке, происходящее больше похоже на структурную перестройку, в рамках которой компании меняют подход к найму, перераспределяют функции и активнее внедряют технологии, включая автоматизацию и искусственный интеллект.

По словам Киоси, наиболее чувствительными к таким изменениям остаются сферы, которые зависят от бюджетных расходов и сильнее подвержены внешним колебаниям. В первую очередь это государственный сектор, здравоохранение и социальные службы, пояснила эксперт. По ее словам, дополнительное давление на них оказывают высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки и стремление работодателей повышать эффективность.

При этом общее состояние рынка труда не указывает на резкое ухудшение ситуации для всех категорий работников, уверена Киося. Одновременно с сокращением одних позиций в экономике сохраняется спрос на специалистов в более технологичных и быстрорастущих направлениях, в том числе в IT и электронной торговле, сказала эксперт. То есть речь идет не столько о сжатии рынка в целом, сколько о его перераспределении, уточнила Киося.

Эксперт добавила, что в ближайшие месяцы быстрой стабилизации ждать, вероятно, не стоит, поскольку работодатели продолжат адаптироваться к новым реалиям и пересобирать кадровые модели.

«Однако сама по себе эта динамика еще не означает масштабного кризиса занятости. Напротив, после завершения периода интенсивных изменений рынок может выйти в более устойчивое состояние», — заключила Киося.

Ранее сообщалось, что смена работы в России стала рискованным решением.