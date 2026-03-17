Глава Госсовета Татарстана досрочно покинул свой пост

Фарид Мухаметшин досрочно ушел с поста председателя Государственного совета Татарстана, который занимал почти 28 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и Председателя парламента Республики Татарстан», — сообщил Мухаметшин.

Он добавил, что это решение было хорошо обдуманным и взвешенным. По словам Мухаметшина, в политике, как и в любой другой сфере, должна быть преемственность.

Мухаметшин занимал пост председателя Госсовета Татарстана почти 28 лет — с 27 мая 1998 года. Его политическая карьера началась в 1970-х годах в Альметьевске. В конце 80-х он перешел на работу в правительство республики, где занимал пост министра торговли Татарской АССР, а затем стал первым секретарем Альметьевского горкома КПСС и зампредседателя Совета министров. Также Мухаметшин возглавлял Верховный Совет республики. С 1995 по 1998 год занимал пост премьер-министра Татарстана.

Временно исполнять обязанности главы парламента после ухода Мухаметшина будет его заместитель Марат Ахметов.

