Три мальчика изнасиловали восьмилетнего ребенка в безлюдном месте

В Индии три мальчика изнасиловали девочку

Мальчиков в возрасте 12-13 лет подозревают в изнасиловании восьмилетней школьницы. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в Дели. По данным издания, трое подозреваемых в разные дни трижды уводили несовершеннолетнюю в безлюдное место, раздели и надругались. Чтобы ребенок ничего никому не рассказал, ему угрожали.

Несмотря на слова школьников, девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию.

«Пострадавшую доставили в государственную больницу для медицинского осмотра, где врач подтвердил факт сексуального насилия», – сообщается в публикации.

Мальчиков официально задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что они не ходят в школу, их родители – разнорабочие и домработницы.

Изначально местные жители предполагали, что причиной инцидента может быть ненависть между разными местными общинами, однако полицейские опровергли эту версию.

Ранее в Британии мигрант-педофил надругался на ребенком, когда его мать отвлеклась.