Автомобиль с женщиной загорелся в Петербурге и попал на видео

В Петербурге авто с женщиной влетело в дорожные знаки и загорелось

В Санкт-Петербурге женщина на машине влетела в дорожные знаки и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«Машина сгорела в результате аварии в Красногвардейском районе — все произошло между проспектом Энергетиков и шоссе Революции. На скорости водитель авто проехал прямо, снес ограждение и знаки. После ДТП загорелась машина. Пожар уже удалось ликвидировать», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП водительница получила травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила повреждения, кроме того, после кульбита транспорт приземлился на крышу.

