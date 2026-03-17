Стали известны подробности о перестрелке с полицейскими в Крыму

Россиянина, стрелявшего в полицейских в Крыму, нейтрализовали в ходе перестрелки. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. Мужчина выстрелил из ружья в четверых сотрудников полиции, пришедших в его дом в рамках оперативной работы.

Согласно информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым, после перестрелки злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение.

По данным МВД, стрелявший также применил неизвестное взрывное устройство, оно сработало. В результате этого одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь.

Злоумышленник в ходе перестрелки также получил ранение и позднее был нейтрализован. Соседи из близлежащих домов были эвакуированы, отметили в полиции. Сейчас с мужчиной, отрывшим огонь, работают следователи, решается вопрос о взятии его под стражу.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело, он подозревается в посягательстве на жизнь четверых сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности (статья 317 УК РФ).

Ранее в Мариуполе полиция задержала открывшего стрельбу мужчину с гранатой.