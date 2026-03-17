Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стали известны подробности о перестрелке с полицейскими в Крыму

Россиянина, стрелявшего в полицейских в Крыму, нейтрализовали в ходе перестрелки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россиянина, стрелявшего в полицейских в Крыму, нейтрализовали в ходе перестрелки. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. Мужчина выстрелил из ружья в четверых сотрудников полиции, пришедших в его дом в рамках оперативной работы.

Согласно информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым, после перестрелки злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение.

По данным МВД, стрелявший также применил неизвестное взрывное устройство, оно сработало. В результате этого одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь.

Злоумышленник в ходе перестрелки также получил ранение и позднее был нейтрализован. Соседи из близлежащих домов были эвакуированы, отметили в полиции. Сейчас с мужчиной, отрывшим огонь, работают следователи, решается вопрос о взятии его под стражу.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело, он подозревается в посягательстве на жизнь четверых сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности (статья 317 УК РФ).

Ранее в Мариуполе полиция задержала открывшего стрельбу мужчину с гранатой.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!