Ирак и Иран согласовали транзит нефти через Ормузский пролив

AP: Ирак согласовал с Ираном о прохождении своих танкеров через Ормузский пролив

Ирак договорился с Ираном о прохождении своих танкеров через Ормузский пролив. Об это сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иракского министра нефти Хаяна Абдулу Гани.

До этого сообщалось, что Ирак начал переговоры с властями Ирана, чтобы добиться разрешения транзита своей нефти через закрытый пролив. Других подробностей переговоров не приводилось.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран обсуждает с рядом стран вопрос безопасного прохода их судов через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив по вине США и Израиля больше нельзя использовать, как прежде.