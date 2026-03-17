Машу Распутину выселяют из дома

На дом Распутиной заявила права бывшая жена мужа певицы
Певица Маша Распутина пожаловалась в Верховный суд, что ее выселяют из собственного дома в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Артистка объяснила, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганьково, однако несколько лет назад на недвижимость заявила права бывшая жена ее мужа — Виктора Захарова.

В 2023 году суд отказал женщине в разделе имущества. При этом через два года, решение отменили и взыскали с супруга Распутиной 70 млн рублей в пользу экс-супруги.

Распутина подчеркивает, что бывшая избранница Виктора никогда не работала и жила на его содержании. Во время судебных заседаний Захарова и его экс-супругу признали банкротами.

Теперь женщина претендует на жилье Распутиной, считая эту недвижимость слишком роскошной. Певица говорит, что выселение невозможно: в доме проживает старшая дочь артистки, инвалид второй группы. По словам Распутиной, переезд станет для нее трагедией.

Накануне дочь Маши Распутиной рассказала о сложных отношениях с матерью.

Ранее Маше Распутиной предсказали получение звания заслуженной артистки.

 
