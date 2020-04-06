Назван единственный эффективный способ профилактики COVID-19
Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом он рассказал в передаче «Жить Здорово!».
По его словам, только вакцинация может служить профилактикой от коронавируса.
Кроме того, Горелов рассказал, с какими трудности столкнулись создатели вакцины при ее изобретении.
Он отметил, что около 20 компаний по всему миру, в том числе и российских, начали разработку вакцины.
«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — объяснил профессор.
Горелов добавил, что это оттягивает сроки появления вакцины.
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