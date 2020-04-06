Назван единственный эффективный способ профилактики COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13004611/Depositphotos_344965380_xl-2015-pic905-895x505-41033.jpg">

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом он рассказал в передаче «Жить Здорово!».

По его словам, только вакцинация может служить профилактикой от коронавируса.

Кроме того, Горелов рассказал, с какими трудности столкнулись создатели вакцины при ее изобретении.

Он отметил, что около 20 компаний по всему миру, в том числе и российских, начали разработку вакцины.

«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — объяснил профессор.

Горелов добавил, что это оттягивает сроки появления вакцины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса

— В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

— На мышах сработало: первый шаг к вакцине от коронавируса