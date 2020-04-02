Опубликованы первые результаты тестов вакцины от COVID-2019

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Ученые Питтсбургского университета США провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса, результаты которого опубликовал научный журнал EBioMedicine.

Специалисты проверили вакцину на лабораторных мышах. Тест прошел успешно — организмы грызунов начали производить повышенное количество антител к SARS-CoV-2.

Пока ученые не заражали мышей коронавирусом, но в ближайшее время планируют провести эксперимент. Предыдущий опыт работы американских ученых с аналогичной вакциной показывает, что препарат должен защищать грызунов от новой инфекции в течении года.

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